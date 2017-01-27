Трамп: пока рано говорить об отмене санкций против РФ

Время отмены санкций против России еще не пришло, говорить об этом пока рано. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп . Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

«Пока рано говорить об этом. В идеале, мы хотим иметь прекрасные отношения со всеми странами. Не факт, что так и будет. К сожалению, этого вряд ли удастся добиться со многими странами», - заявил Трамп.

Свое заявление американский президент сделал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй . Трамп добавил, что «если мы (США – прим. Рамблер/новости) будем иметь отличные отношения с Россией и с Китаем, со всеми странами – я полностью поддерживаю». Комментируя тему отношений с Россией, президент США заявил, что пока не может сказать, какими будут его отношения с российскими президентом Владимиром Путиным

«По Путину и России я пока ничего не говорю - будь то хорошее, плохое или никакое. Я этого джентльмена (президента России Владимира Путина – прим. Рамблер/новости) пока не знаю. Надеюсь, у нас сложатся фантастические отношения. Это возможно, но возможно, что этого и не будет, посмотрим», - заявил Дональд Трамп.

Американский глава отметил, что в том случае, если США «вместе с Россией и другими странами будут громить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещена на территории России, - прим. Рамблер/новости), то я буду считать, что это хорошо, а не плохо».

О возможной отмене антироссийских санкций заявила советник президента США Кэллиэнн Конуэй. В Кремле ответили, что не знают ничего о планах Трампа. В ходе предвыборной программы республиканец не раз заявлял, что приложит все усилия для нормализации отношений с Москвой, так как хорошие отношения между Россией и США, по мнению Трампа, «выгодны обеим сторонам».

28 января российский президент Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут телефонные переговоры, в рамках которых обсудят пути уничтожения радикального исламского терроризма. С таким сообщением 27 января выступила советник американского главы Келлианн Конуэй. Как ранее заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков , стороны обменяются мнениями по основным параметрам двусторонних отношений. Также, по словам представителя Кремля, Путин поздравит Дональда Трампа со вступлением в должность главы США. Миллиардер Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января 2017 года.

Ограничительные меры в отношении России США ввели в 2014 году под предлогом конфликта на Украине. Санкции включают замораживание активов физических и юридических лиц, попавших в черные списки, запрет на въезд на территорию США, ограничение ведения бизнеса для американских компаний с российскими предприятиями.