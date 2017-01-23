Консервативные и религиозные американцы полюбили Россию

Консервативные и религиозные американцы, а также жители сельских районов США стали лучше относиться к России. Об этом свидетельствуют результаты опроса влиятельной социологической службы The Washington Post — ABC News, медиагигантов, которые ранее никогда не были замечены в позитивном отношении к Москве.

«Известия» ознакомились с результатами соцопроса, которые демонстрируют любопытные тенденции, наметившиеся в США после победы Дональда Трампа на президентских выборах.

Соцслужба ABC News разделила выборку респондентов на следующие группы: «республиканцы», «демократы», «либеральные демократы», «консервативные республиканцы», «сторонники Дональда Трампа», «сторонники Хиллари Клинтон ». Помимо упомянутых, также были выделены группы «афроамериканцы», «белые протестанты» и «католики». Кроме того, были опрошены «жители городов» и «сельских районов».

В исследовании, проведенном 12–15 января по телефону, приняли участие 1005 граждан США. Вопрос, который задавался респондентам, был сформулирован следующим образом: «Как вы думаете, подход Трампа к России чрезмерно дружественный, чрезмерно конфронтационный или правильный?»

В результате исследования 75% из опрошенных республиканцев ответили, что подход президента США Дональда Трампа к России — «правильный», и лишь 15% отметили, что он «чрезмерно дружественный». Демократы оказались настроены более негативно: 68% американцев-демократов сказали, что подход Дональда Трампа к России «чрезмерно дружественный».

Как выяснилось, хуже всех к России и намерениям Дональда Трампа нормализовать отношения с Москвой относятся «либеральные демократы». Так, 81% из них считает политику нового президента США в отношении России «чрезмерно дружественной».

Известный американский философ и публицист Пол Гринье сказал «Известиям», что отношение разных социальных групп в Америке к России очень часто является следствием их политических предпочтений.

— Таким образом, те, кто голосовал за Трампа, а значит, консервативные американцы, жители малых городов и сельских районов, а также религиозные круги, поддерживают его стремление улучшить отношения с Россией, — отметил Пол Гринье.

Примечательно, что результаты опроса среди групп «сторонники Дональда Трампа» и «консервативные республиканцы» практически совпали. 82% американцев, которые голосовали на выборах 8 ноября за Трампа, поддерживают его намерения нормализовать отношения с Россией.

Вполне предсказуемыми оказались показатели в группе «сторонники Хиллари Клинтон». Среди них 74% считают политику Дональда Трампа по отношению к России «чрезмерно дружественной» и хотят более жесткого подхода. Опрос показал, что 68% афроамериканцев (которые, как показали данные по итогам президентских выборов в США, голосовали преимущественно за Клинтон) не поддерживают намерения республиканца улучшить отношения с Россией.

Политолог, президент холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко с беседе с «Известиями» отметил, что результаты соцопроса The Washington Post — ABC News практически полностью отражают настроения и предпочтения электоральной базы и Дональда Трампа, и Хиллари Клинтон.

— Подвижки сторонников Республиканской партии к более позитивному отношению к России и подходам Дональда Трампа к нашей стране произошли буквально в ходе избирательной кампании. Если проанализировать результаты опроса по группам населения, то можно увидеть «кальку» электоральной поддержки Трампа и Клинтон. Сторонники Трампа в целом относятся лучше к России, а сторонники Клинтон, соответственно, хуже, — полагает эксперт.

Результаты опроса среди протестантов и католиков продемонстрировали, что более половины религиозных американцев — 62% протестантов и 52% католиков — поддержали нормализацию отношений с Россией.

Наиболее показательными стали итоги исследования в крупных мегаполисах и сельской местности и малых городах США. Если 52% жителей крупных городов Америки считают, что отношения с Россией следует ужесточить, то 51% американцев, проживающих в сельской местности и малых городах, поддерживают 45-го президента США и его политику в отношении России.

По мнению Пола Гринье, неудивительно, что результаты соцопроса среди республиканцев и жителей сельских районов, а также протестантского электората совпадают.

— Очень часто, если не всегда, большинство малых городов и сельских районов голосуют за Республиканскую партию. В любом случае результаты этого опроса показывают, что сегодня американское общество разделено как никогда, — подытожил американский эксперт.

Отметим, что соцопрос The Washington Post — ABC News не единственное из проведенных за последнее время исследований, направленных на изучение отношения американских граждан к России. Однако замеров общественного мнения, учитывающих позицию разных групп населения США, не осуществлялось достаточно давно. При этом результаты американских социологических опросов нередко весьма разнятся. Так, например, в декабре Чикагским советом по глобальным вопросам был проведен опрос об отношении американцев к России, который показал самый низкий за 30 лет уровень позитивного отношения к России со стороны граждан США.