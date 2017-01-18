Картер считает, что возможности для сотрудничества с Россией сокращаются

Уходящий в отставку в пятницу глава Пентагона Эштон Картер считает, что возможности для сотрудничества США с Россией в военной сфере сокращаются.

"Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем", — сказал Картер во вторник в интервью агентству Bloomberg. "Эта общая территория, на которой можно работать, постоянно сокращалась за последние десять лет. Это просто факт нашей нынешней жизни", — заявил Картер.

Среди сохраняющихся возможностей для сотрудничества Картер назвал ядерную проблему Северной Кореи, ядерную программу Ирана, но не борьбу с терроризмом в Сирии. Кроме того, Картер упомянул о сотрудничестве на Балканах в 1990-е годы.