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Картер считает, что возможности для сотрудничества с Россией сокращаются
Фото: © РИА Новости. Charles Platiau
Уходящий в отставку в пятницу глава Пентагона Эштон Картер считает, что возможности для сотрудничества США с Россией в военной сфере сокращаются.
"Я вижу области, в которых мы можем сотрудничать, но они становятся все более узкими со временем", — сказал Картер во вторник в интервью агентству Bloomberg. "Эта общая территория, на которой можно работать, постоянно сокращалась за последние десять лет. Это просто факт нашей нынешней жизни", — заявил Картер.
Среди сохраняющихся возможностей для сотрудничества Картер назвал ядерную проблему Северной Кореи, ядерную программу Ирана, но не борьбу с терроризмом в Сирии. Кроме того, Картер упомянул о сотрудничестве на Балканах в 1990-е годы.
На будущие четыре года, когда президентом будет Дональд Трамп, Картер видит возможности сотрудничества с Россией по КНДР. "Русские, как и мы, считают, что не в их интересах война на их границе, новое ядерное оружие на их границе", — пояснил Картер. "Я был бы рад сказать подобное относительно КНДР по (позиции — ред.) Китая, у которого, вероятно, больше влияния на северокорейский режим (чем у России — ред.) и совершенно точно больше влияния, чем у США", — пояснил Картер.
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