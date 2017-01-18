Cенатор Маккейн: Путин добился для РФ места ведущего игрока на Ближнем Востоке

Президент Владимир Путин добился для России места ведущего игрока на Ближнем Востоке. США приходится довольствоваться лишь приглашением к участию в переговорах по урегулированию в Сирии, которые пройдут в этом месяце в столице Казахстана. На это посетовал в эфире телекомпании MSNBC сенатор Джон Маккейн (республиканец от штата Аризона), известный своими антироссийскими заявлениями.

"Он (Путин - прим. ТАСС) не скрывает того, что он хочет. И он сделал это очень умным способом, несмотря на плохие карты на руках. Его экономика занимает всего 15-е место в мире, несмотря на это, он сейчас является крупнейшим игроком на Ближнем Востоке", - признал Маккейн, отвечая на вопрос, насколько сильным соперником США на мировой арене является российский лидер.

"Нет ничего более важного и показательного, чем то, что россияне, иранцы и турки пригласили Соединенные Штаты приехать на встречу по мирному урегулированию. США не являются лидером. США даже не являются участниками, их пригласили. Как низко мы опустились", - посетовал сенатор.

29 декабря президент Путин сообщил о достижении договоренностей о прекращении огня в Сирии и готовности правительства республики и вооруженной оппозиции пойти на переговоры. Переговоры между правительством Сирии и оппозицией в столице Казахстана запланированы на 23 января.

Состав участников пока официально не объявлен, однако, по информации агентства Reuters, большинство вооруженных группировок намерены приехать на встречу, в ходе которой будет обсуждаться соблюдение режима прекращения огня, оказание гуманитарной помощи и освобождение военнопленных.