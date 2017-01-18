В Белом доме рассказали об отношении Обамы к Путину

Президент США Барак Обама считает, что его контакты с российским лидером Владимиром Путиным проходили в деловом ключе. Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

Отвечая на вопрос о том, какими были отношения между Путиным и Обамой, а также, как проходили их встречи, Эрнест сообщил, что нынешний президент США, говоря о взаимодействии с российским президентом, «отмечал, что Путин был довольно прямолинеен и вёл себя по-деловому», передаёт ТАСС.

Он также отметил, что «как часто говорил Обама, общественное восприятие его закулисных контактов с Путиным не всегда оказывается верным, они взаимодействуют в деловом ключе».