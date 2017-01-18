Заявления Путина стали одной из главных тем последнего при Обаме брифинга в Белом доме

Выбор за Трампом

Эрнеста в начале брифинга попросили прокомментировать слова президента РФ о том, что заказчики доклада о якобы имеющемся у РФ компромате на Трампа "хуже, чем проститутки". "Он выбрал интересную метафору", - сказал в связи с этим пресс-секретарь. Далее он выступил в защиту американских разведывательных служб, которые ранее заявляли о якобы имевшей место причастности Москвы к кибератакам против американских политических институтов с целью влияния на выборы и оказания поддержки Трампу.

"Сотрудники разведывательных служб США являются патриотами. Они эксперты в этой области", - заверил пресс-секретарь Белого дома . "Это не первый раз, когда разведсообщество делает неудобные для России заявления", - добавил он.

Эрнест представил ситуацию так, будто бы Трампу после инаугурации, намеченной на 20 января, придется сделать выбор по поводу того, какую он в данном вопросе поддержит точку зрения - представителей американских спецслужб и ряда законодателей, утверждающих, что РФ была причастна к кибератакам, или Москвы, отвергающей данные обвинения.

По словам пресс-секретаря Белого дома, в данном вопросе "на одной стороне сотрудники американского разведывательного сообщества", а также "республиканцы и демократы в Конгрессе, которые глубоко озабочены тем, как власти России пытались вызвать сомнения в легитимности и стабильности демократической системы" в США. "На другой стороне WikiLeaks и русские, - добавил он. - И будущей администрации придется решить, в пользу какой стороны они выскажутся".

Ответные обвинения

Пресс-секретарь заверил, что уходящая администрация не пытается поставить под вопрос законность победы на выборах Трампа. Говоря о словах Путина на этот счет, Эрнест утверждал, что "это не первый раз, когда президент России поставил под вопрос правдивость правительства США", а также, что заявления на этот счет "не выдерживают критики". Он заверил, что, "разумеется, это не соответствует действительности".

Эрнест заострил внимание на том, что сам Трамп тоже высказывал сомнения в выводах разведки США о том, что Москва якобы имеет отношение к кибератакам против американских политических институтов. Он назвал высказывания республиканца на этот счет "глубоко ошибочными".

"И, в особенности, ставить под сомнение правдивость кого-то вроде Джона Бреннана (глава ЦРУ - прим. ТАСС), работавшего в ЦРУ в течение трех десятков лет, служившего стране в опасных уголках мира, пытаясь обеспечить нашу безопасность. Это меня оскорбляет", - добавил Эрнест.

Пресс-секретарь Белого дома выступил с утверждением, что Москва пыталась подорвать доверие к легитимности американских выборов. Как он отметил, президент США "выражал глубокую обеспокоенность" по поводу якобы имеющихся связей российской разведки с организацией WikiLeaks. По утверждению Эрнеста, Москва осуществляла "стратегию подрыва доверия к американской демократии".

Деловые отношения

Эрнеста спросили о том, какими были отношения между Путиным и Обамой и как проходили встречи двух президентов. Пресс-секретарь Белого дома в связи с этим напомнил, что уходящий американский лидер ранее, говоря о взаимодействии с президентом РФ, "отмечал, что Путин был довольно прямолинеен и вел себя по-деловому". Эрнест также добавил, что, "как часто говорил Обама, общественное восприятие его закулисных контактов с Путиным не всегда оказывается верным, они взаимодействуют в деловом ключе".

Пресс-секретарь не согласился с утверждением журналиста о том, что Путин на встречах с Обамой предоставлял хозяину Белого дома не соответствующую действительности информацию. Вместе с тем, по версии Эрнеста, данные, которые распространяет Москва относительно ситуации на Украине и в Сирии, не всегда соответствуют действительности.

Появление Обамы

В начале брифинга к журналистам неожиданно вышел президент Барак Обама. Он дал высокую оценку профессиональным качествам Эрнеста и выразил ему признательность за годы работы. "Надо сказать, что его лицо подходит для работы на телевидении", - констатировал американский лидер.

Обама также отметил тот факт, что на английском фамилия пресс-секретаря созвучна с прилагательными "честный" или "искренний". "Это отличная фамилия для того, кто будет говорить от вашего имени", - сказал со смехом хозяин Белого дома. Он отметил, что Эрнест "проявлял жесткость" в отношениях с журналистами на брифингах и далеко не всегда предоставлял им всю запрошенную информацию. От комментариев по каким-либо политическим вопросам Обама отказался.