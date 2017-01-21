В Госдуме не исключают, что курс Трампа приведет к новой гонке вооружений

Заявления нового президента США Дональда Трампа о задачах в области внешней плитики и укреплении мощи американской армии в случае реализации могут привести в новой гонке вооружений, сказал RNS председатель комиссии Госдумы по содействию предприятиям ОПК Владимир Гутенев

«Поворот в сторону внутренней политики, которую декларирует Трамп, наряду с международной политической разрядкой, которая может произойти, с большой долей вероятности приведет не только к возрождению экономической мощи американского государства, в частности - среднего класса, но и к увеличению оборонных расходов, качественному усилению американской армии. И в ряде случаев - к необходимой, хоть и ассиметричной, но все-таки реакции со стороны России для того, чтобы снизить потенциальные угрозы», - сказал Гутенев, комментируя тезисы по увеличению оборонных расходов, прозвучавшие в инаугурационной речи 45-го президента США.

По его словам, «необходима определенная пауза и внимательный анализ всех предложений, которые уже прозвучали, и тех, которые возникнут в ближайшее время со стороны новой администрации президента США ».

«В предложениях Трампа – обсуждать вопросы по возможному сокращению ядерных вооружений - кроется неприемлемая для России идеология, которая чревата втягиванием в гонку обычных вооружений», - сказал депутат.

По его мнению, «основой для успешной дипломатии и коррекции отношений между Россией и США являются не политические взгляды отдельных фигур и лидеров американского общества, а в первую очередь - возрождение технологической и экономической мощи российского государства».