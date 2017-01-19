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Си Цзиньпин рассказал о будущей политике Китая в отношении России
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил, что Китай будет пытаться построить новую модель отношений с США и стратегическое партнёрство с Россией.
«Мы будем пытаться построить новую модель отношений с США и всестороннее стратегическое партнёрство с Россией — партнёрство ради мира, роста, реформ среди разных европейских цивилизаций. Партнёрство единства и сотрудничества стран БРИКС», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявил, что отношения всеобъемлющего партнёрства Китая и России находятся на исторически наивысшем уровне.
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