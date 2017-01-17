Лавров нашел американских дипломатов среди митингующих против российских властей
Главное сейчас
Lenta.ru

Лавров нашел американских дипломатов среди митингующих против российских властей

Лавров нашел дипломатов США среди митингующих против российских властей
Фото:
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что дипломаты посольства США неоднократно участвовали в митингах против российских властей. Его слова приводит РИА Новости.
По утверждению главы МИД, американские дипломаты неоднократно появлялись в ряде регионов, в том числе в Чечне и вдоль границы с Донбассом. «Я уже не говорю о том, что помимо шпионажа дипломаты посольства США неоднократно были замечены участвующими в митингах нашей оппозиции, в антиправительственных митингах, несанкционированных митингах, в том числе и в переодетом виде», — сказал Лавров.
Он также отверг обвинения в том, что в Москве различными способами давят на дипломатов из США, в частности устраивая за ними слежку. «Мы специально разбирались в этой ситуации, она оказалась абсолютно противоположной», — подчеркнул министр.
Политика
МИД
Сергей Лавров
Оставить комментарий

Lenta.ru: последние новости