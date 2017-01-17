Яровая обвинила CNN в попытке поссорить Трампа с Россией

«Подборка CNN похожа на ябедничество, когда всеми правдами и неправдами хотели бы рассорить и понудить избранного президента США к антироссийской риторике», — сказала депутат.

По ее мнению, СМИ мечутся от «нелепых обвинений в ангажированности до очевидно предвзятого выискивания недружественности».Такое поведение заставляет усомниться в их авторитетности, добавила Яровая.

Ранее во вторник официальный представитель МИД Мария Захарова , комментируя публикацию CNN, заявила, что у американских СМИ началась истерика. Изначально они пытались выставить республиканца как пророссийского кандидата, а теперь пошли обратным путем, подчеркнула Захарова.