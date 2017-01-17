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Захарова прокомментировала опубликованные CNN высказывания Трампа о России до выборов
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя опубликованные CNN высказывания избранного президента США Дональда Трампа о России до президентской гонки, отметила, что у американских СМИ началась истерика.
«У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём», — написала Захарова на своей странице в Facebook.
Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN опубликовал подборку интервью с избранным президентом США Дональдом Трампом, сделанные до президентской гонки, где он выступал за санкции в отношении России.
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