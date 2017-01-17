Захарова прокомментировала опубликованные CNN высказывания Трампа о России до выборов

«У них уже истерика началась. Год крутили сюжеты о том, что Трамп «пророссийский президент». А теперь решили, что пора отыгрывать в обратную сторону. И так во всём», — написала Захарова на своей странице в Facebook.

Ранее сообщалось, что американский телеканал CNN опубликовал подборку интервью с избранным президентом США Дональдом Трампом, сделанные до президентской гонки, где он выступал за санкции в отношении России.