Глава ЦРУ рассказал о разговоре с директором ФСБ

Состоялся телефонный разговор главы ЦРУ Джона Бреннана и директора ФСБ Александра Бортникова . Бреннан сообщил, что в понедельник провел беседы с рядом иностранных коллег, в том числе с Бортниковым. Разговаривая с главой ФСБ, Бреннан высказал надежду, что российское и американское ведомства «смогут работать вместе в будущем», передает ТАСС со ссылкой на Wall Street Journal. В частности, Бреннан заявил о сотрудничестве в борьбе с терроризмом и обещал, что США немедленно предоставят Москве все необходимые материалы, если узнают об «угрозах российскому народу или России». Бортников ответил, что Россия поступит так же. Бреннан в очередной раз открестился от причастности разведки США к составлению досье, утверждающего, что у Москвы якобы есть компромат на избранного президента США Дональда Трампа . Бреннан заявил, что даже не читал данный доклад. Бреннан также заверил, что сам он не был источником утечки информации о досье в СМИ.

Напомним, Трамп заподозрил спецслужбы и Демпартию США в публикации досье о «компромате». Трамп потребовал извинений от спецслужб и СМИ США. По его мнению, спецслужбы несут ответственность за то, что произошла утечка информации, причем ложной. Трамп заявил, что «так поступали и поступили бы в нацистской Германии».

Бреннана возмутило подобное сравнение. Он заявил, что разведка не допускала утечки и не должна была проверять достоверность слухов о «компромате», а только «довести до сведения избранного президента США факт», что такая информация циркулирует.