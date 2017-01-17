CNN: до избрания Дональд Трамп выступал за санкции в отношении России

До начала президентской кампании Дональд Трамп выступал за введение санкций в отношении России, называя правительство в Москве самой большой проблемой для Вашингтона, передает CNN. Телеканал опубликовал ряд интервью 2014 года, в одном из которых избранный президент заявляет о согласии с Миттом Ромни и оценке России как «геополитического противника для США номер один».

В другом интервью господин Трамп заявлял о необходимости навредить России при помощи мер экономического характера. «Есть много вещей, которые мы могли бы сделать России в плане экономики»,— утверждал избранный президент, отмечая, что Москва «не является сильной с экономической точки зрения». Дональд Трамп также подчеркивал, что «мы должны показать силу».

Напомним, 14 января избранный президент США заявил, что сохранит санкции в отношении России «в течение какого-то периода времени», однако не исключает их отмены в будущем.

Подробнее о перспективах смягчения санкционного режима США в отношении России читайте в материале «Ъ-FM» «Ядро переговоров».