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Захарова заявила об отсутствии многих мировых бед без вмешательства США в политику стран
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что мир избежал бы многих бед, если бы США не вмешивались в политику других стран.
Этими словами она прокомментировала заявление госсекретаря США Джона Керри о миграционной политике Меркель.
«Почему так поздно в Вашингтоне сформулировали эту мысль?! Как было бы правильно адресовать её Бараку Обаме, а до этого Биллу Клинтону, обоим Джорджам Бушам и т.д. на заре их президентства. Мир смог бы избежать стольких бед! Возможно, настояло время увековечить эти мудрейшие слова на входе в Овальный кабинет, чтобы каждый избранный президент США и через сто лет начинал свой день именно с них?» — написала Захарова в своём Facebook.
Ранее Керри назвал «неподобающим» для Трампа «прямое вмешательство в политику других стран».
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