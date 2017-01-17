Рябков сравнил политиков США с персонажами «Тараканища» Чуковского

Он отметил, что поведение американских СМИ и политиков вызывает у него настоящий шок из-за того, насколько спекулятивно обыгрывается тема контактов кого-либо из российских представителей с кем бы то ни было. По словам Рябкова, даже видавшие виды ветераны Капитолийского холма поддались этой тенденции и невероятно запугали себя тенью российской угрозы, передает ТАСС.

В этой связи он процитировал фразу из сказки Корнея Чуковского «Тараканище»: «Волки от испуга скушали друг друга».

«Это то, что происходит среди многих деятелей на Капитолии. Это было бы смешно, если бы не было так грустно», — добавил Рябков.

Как отметил замглавы МИД России, согласно Венской конвенции, дипломаты имеют право всеми способами выяснять события и обстоятельства в стране пребывания без того, чтобы факт их контактов в месте работы за границей воспринимался как что-то из ряда вон выходящее. Поэтому, по его словам, американские представители, вся работа которых связана с проведением встреч и переговоров, «полностью утратили чувство реальности», раз называют подобные действия ненормальными.