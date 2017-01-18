Представляющие Россию юристы изложили свои аргументы в Высоком суде Лондона

Юридическая компания Debenture Trust Corporation PLC, представляющая интересы России в Высоком суде Лондона, изложила позицию РФ в первый день судебного заседания во вторник, передает корреспондент РИА Новости.

Высокий суд Лондона во вторник начал рассмотрение дела по иску Российской Федерации к Украине по задолженности по выпуску еврооблигаций на 3 миллиарда долларов. РФ в феврале 2016 года подала иск о взыскании с Украины 3 миллиардов долларов задолженности и невыплаченных процентов на 75 миллионов долларов.

В своих возражениях против исковых требований РФ Украина заявила, что договор об указанном займе "является недействительным и не подлежит принудительному исполнению" по ряду причин. В том числе Киев указал на якобы имевшее место принуждение, которое осуществлялось со стороны России на Украину в течение всего 2013 года с целью не допустить заключения Украиной соглашения об ассоциации с ЕС

Аргументы позиции РФ в суде представлял юрист Debenture Trust Corporation, королевский адвокат Майк Ховард, судьей по процессу назначен Уильям Блэр.

Истец, изложивший данные по делу, обратился к суду определить законность отказа ответчика от своих обязательств и определить справедливость обвинений по отношению к РФ. Ховард также выразил сомнение в правомерности ряда доводов Украины по указанному делу. Адвокат попросил внести ясность по аргументу Киева, что согласно внутреннему законодательству, нынешнее правительство не несет обязательств по долгу, полученному при правительстве Виктора Януковича . Этот аргумент вступает в противоречие с английским правом, в соответствии с которым идет судебное разбирательство, отметил Ховард.

Ожидается, что адвокаты, представляющие РФ, в среду утром продолжат свое выступление, после чего к ответам и изложению своей позиции приступит юридическая компания Quinn Emanuel, представляющая интересы Украины. По предварительной информации, судебное заседание может завершиться 19 января.

Суверенные евроблигации Украины на 3 миллиарда долларов были размещены на нерыночных условиях (со ставкой купона 5% годовых) в конце 2013 года. До конца 2015 года Киев исправно обслуживал долг, однако затем допустил дефолт по этим облигациям. Позже украинская сторона предложила РФ реструктурировать долг на общих с коммерческими кредиторами условиях, однако Россия настаивала на суверенном характере долга и предлагала досудебное решение вопроса. Встречного предложения от Украины не последовало, поэтому исход дела должен определить суд.