Банкротству урежут смету

Министерстве экономического развития предлагают ускорить и удешевить процедуру банкротства для граждан. Ведомство подготовило законопроект, который разрешит гражданам объявлять себя неплатежеспособными без участия арбитражного управляющего. Это значительно сэкономит издержки для россиян — пока процедура банкротства обходится очень дорого. Об этом «Известиям» рассказал федеральный чиновник, знакомый с ходом подготовки законопроекта. В МЭР также подтвердили факт подготовки инициативы, а в Минфине сообщили, что готовы ее поддержать. Однако юристы, которые в случае принятия законопроекта могут потерять клиентов, предложение не одобряют.

Согласно действующему законодательству, с осени 2015 года при наличии задолженности больше полумиллиона и трех месяцев просрочки по кредиту можно признать себя банкротом и не платить по долгам. Парадоксально, но признать себя финансово несостоятельными граждане зачастую просто не могут: из-за необходимости задействования юридических посредников процесс банкротства обходится в довольно крупную сумму.

— Процедура стоит в районе 150 тыс. рублей. Понятно, что это очень дорого. Поэтому Минэкономразвития предусмотрело, что в ряде случаев человек сможет не нанимать арбитражного управляющего и получит возможность банкротиться за свой счет, — рассказал «Известиям» федеральный чиновник, знакомый с планами Минэкономразвития.

Собеседник «Известий» добавил, что в ведомстве предусмотрели и ряд других инициатив, направленных на удешевление процедуры, однако каких именно, уточнять не стал.

Замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил «Известиям», что Минфин поддерживает такие предложения.

По данным Общества содействия финансовому оздоровлению, на 1 декабря 2016 года количество заявлений, поданных должниками, превысило 35 тыс. Из них в отношении 21,3 тыс. россиян были заведены дела о банкротстве, при этом банкротами признали лишь 1,5 тыс. человек.

В МЭР «Известиям» подтвердили факт разработки законопроекта, согласившись, что на практике в нынешнем виде банкротство оказалось недоступным для должников, находящихся в затруднительном финансовом положении (в частности, не имеющих средств на проведение официальных процедур).

— Положения законопроекта направлены на сокращение сроков и расходов на проведение применяемых в деле о банкротстве процедур, на обеспечение доступной и равной защиты для непрофессиональных участников гражданского оборота, для граждан-потребителей — экономически более слабой и незащищенной стороны, — заявил представитель Минэкономразвития.

Источник «Известий» на финансово-банковском рынке, также знакомый с текстом законопроекта, отмечает, что документ ставит большое количество условий для запуска упрощенной процедуры. Например, размер задолженности человека должен быть не выше 900 тыс. рублей, а число кредиторов — не более 10. Также гражданин не должен являться индивидуальным предпринимателем и у него не может быть недвижимого имущества, кроме того, что подлежит взысканию.

С 1 января 2017 года вступили в силу поправки в закон о несостоятельности, согласно которым госпошлина за инициирование процедуры уменьшена в 20 раз и составляет теперь всего 300 рублей. Сверх этой пошлины потенциальные банкроты обязаны уплачивать арбитражному управляющему вознаграждение в размере 7% от суммы удовлетворенных требований кредиторов плюс депозит в 25 тыс. рублей в арбитражный суд на оплату услуг финансового управляющего за ведение процедуры банкротства.

— Это минимальный размер вознаграждения, максимальная планка не установлена. Она может достигать 100–150 тыс. рублей. В связи с этим порядка полумиллиона человек не могут позволить себе банкротство, — сказал заместитель директора Общества содействия финансовому оздоровлению (ОСФО) Александр Слабожанинов.

По подсчетам Национального центра банкротств, средний долг на одного потенциального банкрота на 1 декабря 2016 года составил 1,2 млн рублей. Такая ситуация приводит к тому, что граждане зачастую отказываются платить арбитражному управляющему, а последние из-за этого отказываются от банкротных дел, рассказывает Александр Слабожанинов.

— В большинстве случаев отказ не приводит к серьезным последствиям за исключением увеличения срока рассмотрения дела. Однако не исключены случаи, когда после выхода арбитражного управляющего из дела должнику не удается найти другого управляющего и дело прекращается, — сообщил эксперт.

Даже с учетом последних поправок закон о банкротстве слишком сложен, чтобы граждане банкротили себя самостоятельно, без квалифицированной помощи, уверен партнер юридического бюро «Падва и Эпштейн» Антон Бабенко.

— Новые условия так сильно ограничивают сферу применения упрощенной процедуры, что при введении подобных норм не произойдет резкого увеличения числа дел о банкротстве, — уверен юрист.

С ним соглашается и партнер фирмы Westside Advisors Сергей Водолагин . По его мнению, удешевление процедуры банкротства не означает повышения ее эффективности.

— Цель процедуры заключается в том, чтобы разыскать имущество должника, реализовать его по максимальной цене, а вырученные деньги разделить между кредиторами пропорционально размеру требований и в соответствии с их очередностью. А физлица, подающие на собственное банкротство, видят свою цель в другом: чтобы их долги поскорее списали, а требования кредиторов при этом оказались удовлетворенными в как можно меньшем объеме, — заявил юрист.

По его словам, удешевление и упрощение процедуры может стать дополнительным стимулом для недобросовестных должников, стремящихся побыстрее и подешевле списать свои долги.