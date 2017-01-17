Марин Ле Пен: «Крым никогда не был украинским»

Кандидат в президенты Франции от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен , лидировавшая по опросам избирателей на протяжении полугода с момента старта избирательной кампании, сохраняет шансы на то, чтобы стать новым главой Пятой республики. У многих членов ЕС это вызывает опасение, поскольку лидер «Национального фронта» обещает провести референдум о выходе Франции из ЕС, что может оказать беспрецедентное влияние на политическое и экономическое будущее объединенной Европы и всего мира в целом. Помимо этого, госпожа Ле Пен выступает за отмену антироссийских санкций и налаживание конструктивного диалога с Россией.

В эксклюзивном интервью «Известиям» МАРИН ЛЕ ПЕН рассказала о своем видении предвыборной обстановки во Франции, перспективах российско-французских отношений и европейской политике.

— Госпожа Ле Пен, в случае победы на выборах как вы намерены выстраивать отношения с Россией?

Мануэль Вальс и — Я надеюсь, что французская дипломатия будет участвовать в строительстве многополярного, более сбалансированного и, следовательно, более спокойного мира. Я намерена предоставить Франции независимость от США и НАТО и восстановлю нормальные отношения между Францией и Россией, в частности, путем снятия несправедливых и неэффективных санкций. Моя цель состоит в том, чтобы сделать Францию свободной, независимой и уважаемой. Я хочу, чтобы Пятая республика имела свое место и голос в мире, в то время как на протяжении десятилетий лидеры нашей страны неоднократно игнорировали это право и преследовали идеи европеизма вопреки нашим собственным интересам. В отличие от других кандидатов в президенты я отказываюсь присягать какой-либо другой стране, и я не буду, как Франсуа Фийон Эммануэль Макрон , искать одобрения своего плана в Берлине.

— Признаете ли вы Крым частью России в случае победы в президентской гонке?

— Да, после референдума, который показал согласие народа присоединиться к России, я также признаю Крым частью РФ. Принадлежность Крыма к Украине была лишь административным вопросом советских времен, полуостров никогда не был украинским. Я сожалею о том, что референдум, организованный для демонстрации волеизъявления народа полуострова, не был воспринят в международном сообществе и ООН

Также я всегда призывала к мирному решению украинского вопроса. В данной ситуации ЕС оказывает негативное воздействие, обостряя напряженность и поддерживая конфликт. Для его преодоления необходимо, чтобы все игроки сели за стол переговоров, а для этого нужно перестать демонизировать какую-либо из сторон.

— Намерены ли вы выступить за отмену антироссийских санкций?

— Безусловно, я буду выступать за отмену санкций. Они бессмысленны, если только их целью не было разорение французских фермеров. К тому же санкции — это довольно глупый метод в дипломатии. Все страны должны проявлять уважение друг к другу, вести переговоры на равных и принимать компромиссные решения, приемлемые для всех. Мы не должны иметь дело с системой, в которой крупные державы навязывают третьим странам, как строптивым детям, свою политику в отношении других государств. Полагаю, что и тут часть политиков Франции продемонстрировала неприемлемую солидарность с Германией в этом вопросе и приверженность немецким приказам.

— Вы неоднократно заявляли, что в случае победы намерены инициировать референдум о выходе Франции из ЕС. Как вы оцениваете шансы Frexit?

— Всё будет зависеть от результатов переговоров, которые я начну на следующий день после своего избрания. Уже через шесть месяцев я получу результаты референдума по выходу Франции из ЕС и смогу их представить. Если ЕС будет согласен предоставить Франции полный суверенитет (территориальный, фискальный, финансовый и законодательный), то я буду всеми силами его отстаивать. Если ЕС будет занимать бескомпромиссную позицию по этому вопросу, что, скорее всего, будет именно так, то я буду всеми силами отстаивать Frexit. Я полностью доверяю французскому народу: если меня изберут президентом Франции, то для того, чтобы я восстановила свободу и независимость Пятой республики. Я уверена, что если французы изберут меня в качестве президента, то они будут согласны с идеей Frexit, обеспечивающей необходимые условия для возвращения полной свободы граждан.

— Бывший премьер-министр Франции Мануэль Вальс указывает, что в случае вашей победы на выборах целостность Европы окажется под угрозой. Как вы можете это прокомментировать?

— Очевидно, что в настоящий момент для ЕС — наднационального института в своем нынешнем виде — мое избрание представляет опасность. Мануэль Вальс, как и многие другие политики, является горячим сторонником потери независимости Франции. Как и Франсуа Фийон и Эммануэль Макрон, он готов следовать угодной Берлину и Брюсселю политике во всех областях, будь то меры жесткой экономии, вопросы миграции с бесконтрольным приемом миллионов беженцев или какие-либо другие. Для меня исчезновение Европейского союза не является проблемой, поскольку эта структура уже давно доказала, что не учитывает интересы людей, от имени которых я хочу руководить страной.

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— По мнению социологов, у Мануэля Вальса имеется шанс перетянуть часть голосов ваших избирателей на свою сторону. Видите ли вы в этом угрозу?

— Я не думаю, что бывший премьер-министр может привлечь на свою сторону какую бы то ни было часть избирателей «Национального фронта». Предельная ясность моих позиций по всем вопросам, которые я только что изложила, в том числе и мое намерение защищать французов от всех кризисных ситуаций, отличает меня от других кандидатов. Даже наоборот: те идеи, которых я придерживаюсь, и меры, которые предлагаю, — экономический патриотизм, интеллектуальный протекционизм, обеспечение социальной защиты и предоставление коммунальных услуг — могут привлечь и левый электорат.

— Многие французские СМИ неоднократно сообщали о существовании внутрипартийных разногласий между вами и депутатом парламента Франции от «Национального фронта» — вашей племянницей Марион Ле Пен. Как на самом деле обстоят дела в партии?

— Внутри партии нет существенных расхождений по какому-либо вопросу. Все мы делаем для Франции всё возможное. Поступаем так, чтобы Пятая республика могла обрести суверенитет; мы все хотим вернуть власть народу Франции. Кроме того, мы все разделяем мнение о том, что сегодня необходимо предпринять всё, чтобы защитить национальную идентичность и остановить массовую миграцию. Безусловно, могут иметься некие расхождения по ряду второстепенных вопросов, но у нас только один проект, который я представляю в качестве кандидата в президенты, — и тут нет никаких разногласий.

— Бывший вице-президент «Национального фронта» Жан-Клод Мартинес заявил, что после президентских выборов в партии может начаться противостояние между вами и Марион Ле Пен. Как вы можете это прокомментировать? Какие варианты открываются перед Марион после голосования?