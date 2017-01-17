Американцы выиграли у России суд по делу о запрете усыновления

Решение опубликовано на сайте ЕСПЧ. Суд поддержал 45 американских заявителей, которые пожаловались на то, что им отказали в усыновлении, хотя они уже начали оформлять необходимые документы. Американцы в своей жалобе указали, что они к моменту принятия закона успели познакомиться с сиротами и наладить с ними отношения, а значит закон, по их мнению, вмешался в частную жизнь семьи. Запрет на усыновление они посчитали дискриминацией по национальному признаку. Суд поддержал эти заявления.

По каждой из 22 жалоб (некоторые заявители подавали документы парами) присуждена компенсация в размере трех тысяч долларов. Суд также обязал Россию покрыть издержки заявителей в размере 600 долларов.

Прокомментировать решение ЕСПЧ Business FM попросила председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамару Плетневу . Будет ли Россия выплачивать компенсации?

Тамара Плетенева председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей «Мы все правильно сделали, приняли этот закон, надо было раньше принять, давным-давно. Будет ли Росси выплачивать — я не отвечаю за МИД и за решения президента. Дума не выплачивает ничего, поэтому обращайтесь с этим вопросом в другие инстанции».

Закон о запрете на усыновление вступил в силу с 1 января 2013 года. Неофициальное название документ получил в память о Дмитрии Яковлеве — годовалом мальчике, который погиб в американской семье через три месяца после усыновления в 2008 году.