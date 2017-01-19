Госдума может вернуться к предварительной экспертизе законопроектов

Рабочая группа Госдумы под руководством первого вице-спикера Ивана Мельникова КПРФ ) к концу января должна представить Совету нижней палаты итоговый документ, в котором содержатся требования к вносимым в Госдуму законопроектам. Пока согласованы два основных пункта: внутрифракционная экспертиза документов и рассмотрение региональных инициатив на Совете законодателей. Также прорабатываются варианты их обсуждения с общественностью и использование статистических данных для обоснования законодательных инициатив.

В группу, созданную по поручению Совета Думы, вошли представители думского аппарата и депутаты. При этом партийных квот на участие в рабочей группе не было — в частности, в ней нет представителя «Справедливой России» , хотя два независимых друг от друга источника в нижней палате заверили «Известия», что «эсеры» могли при желании ввести туда своего депутата.

Заявленная цель группы — выработать новые критерии качества вносимых инициатив для повышения уровня законотворческой деятельности. Кроме того, депутаты хотят предотвратить накопление «подвешенных» законопроектов, которые по разным причинам (несоответствие действующему законодательству, популизм и т.п.) не могут быть приняты, однако годами остаются «в активе» Госдумы.

— На данный момент группа проводит собрания и заочный сбор предложений, а также работу на уровне аппаратов, — пояснил собеседник «Известий» в рабочей группе. — Наша задача — гласными и негласными договоренностями, а также внесением поправок в регламент чуть упорядочить деятельность депутатов.

Обсуждение с общественностью и статистика

Член рабочей группы, глава комитета Госдумы по природным ресурсам Николай Николаев «Единая Россия» ) заявил «Известиям», что показателем качества законопроекта может стать его предварительное обсуждение с общественностью, а также тщательная проработка обоснования законопроекта, которое должно быть представлено в пояснительной записке.

— Большинство законопроектов идет на отклонение не потому, что это пиаровская инициатива, а потому что они слабо проработаны или вызваны локальной ситуацией в отдельном регионе, — пояснил Николай Николаев. — Важно, чтобы предложения по изменению федерального законодательства были обоснованы, например, данными статистики. Предварительное обсуждение с общественностью очень важно — если я представляю своих избирателей, будет некорректно, если я что-то изобрету и, не обсудив с ними, пойду вносить в Государственную думу.

Председатель комиссии Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко ЛДПР ) сообщил «Известиям», что партия либерал-демократов уже выдвинула свои предложения. Одно из них — стимулировать региональные заксобрания к совместному внесению инициативы после предварительного обсуждения. В частности, это можно сделать через Совет законодателей.

— 97% региональных инициатив идет на отклонение, но они висят в базе данных Госдумы, сроки переносятся, представитель региона не всегда может присутствовать на обсуждении, — пояснил Алексей Диденко. — Может быть, стоит предусмотреть групповое внесение законопроектов субъектами федерации.

Фракционная дисциплина

Еще одно предложение, которое рассматривается рабочей группой, — возможность влияния на депутатов через повышение внутрифракционной дисциплины.

— Мы предложили фракциям в Госдуме заняться вопросами проработки законодательных инициатив на ранней стадии, — сказал Алексей Диденко. — Сейчас, к сожалению, не во всех фракциях эта работа ведется.

При этом, по словам собеседника «Известий» в рабочей группе, запрета на внесение депутатом законопроектов, которые противоречат партийной позиции, ждать не стоит. Такой подход в беседе с «Известиями» исключил и глава рабочей группы Иван Мельников.

— Это исключено, мы тщательно отбираем те предложения, которые связаны только с повышением качества законотворческой деятельности, поскольку председатель Госдумы поставил перед нами именно такую задачу, — подчеркнул первый вице-спикер. — Вопросы санкций против депутатов не обсуждаются. Внутрифракционной дисциплины будет достаточно, если четко обозначить, что ее нарушение крайне нежелательно.

Доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман, комментируя «Известиям» подготовку поправок в регламент, отметила, что усиление внутрифракционной дисциплины может иметь нежелательные последствия для «Единой России».

— Начиная с четвертого созыва депутаты ЕР уже ограничены фракционной дисциплиной. Если они еще больше свяжут единороссам руки, то отдадут право законодательной инициативы парламентской оппозиции. Это уже наблюдалось в шестом созыве, когда многие медийные, популярные инициативы вносили другие фракции, — сказала Екатерина Шульман.

Пока негласное правило не вносить на рассмотрение ГД законопроекты без согласования с фракцией существует только в «Единой России».

Портфель из прошлых созывов

Как сообщила «Известиям» глава комитета по регламенту и организации работы Госдумы Ольга Савостьянова , в настоящее время в портфеле нижней палаты — 2182 «старых» документа.

— Часть из них уже потеряла актуальность, часть — это предлагаемые изменения в законы, которых на сегодняшний день уже нет, — отметила Ольга Савостьянова.

Во время осенней сессии палата продлевала время работы по средам для рассмотрения «старых» инициатив, однако в результате за 77 дней депутаты успели отклонить только около 60 таких документов.

— Сейчас обсуждается, что с этим делать. Есть, допустим, практика зарубежных стран, в которых работа парламента начинается с чистого листа: всё, что не было рассмотрено за предыдущий период, уже не рассматривается, — рассказала Ольга Савостьянова. — В любом случае придется вносить изменения в регламент.

В ряде западных стран действительно практикуется обнуление портфеля инициатив, отметила Екатерина Шульман.

— Обнуление по окончании сессии наступает в палате общин в Великобритании, но не в палате лордов, — пояснила эксперт. — В конце созыва (в нашей терминологии) всё обнуляется в Дании, Исландии, Австрии, Германии, Италии, Испании. Более мягкие правила в Бельгии, Франции и Португалии — там к законопроекту могут вернуться. А в Швеции, Швейцарии, Нидерландах и Люксембурге законопроекты «живут вечно», и это никому не мешает.