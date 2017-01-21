Администрация Трампа не упомянула Россию среди военных угроз

Защита от ракетной угрозы из КНДР и Ирана, а также противодействие угрозам в киберпространстве станут приоритетами военного строительства администрации 45-го президента Дональда Трампа, инаугурация которого состоялась в американской столице в пятницу. Сразу после церемонии на сайте Белого дома была опубликована лаконичная программа действий новой администрации, состоящая из шести разделов. Военному строительству посвящен отдельный пункт, в котором администрация обещает провести модернизацию вооруженных сил и позаботиться о ветеранах.

"Нельзя допустить, чтобы другие нации обошли США по военным возможностям. Администрация Трампа будет добиваться высочайшего уровня военной готовности", - подчеркивается в документе. Для этого президент намерен "покончить с политикой урезания военного бюджета", которой США придерживались в последние годы в целях сдерживания роста национального долга. Он предоставит в конгресс план модернизации вооруженных сил.

Россия вообще не упоминается в документе, в то время как военное руководство бывшей администрации Барака Обамы ставило РФ на первое место в списке угроз для США. Среди конкретных государств, представляющих угрозу для США, названы Иран и КНДР: "Мы разработаем совершенную систему противоракетной обороны с тем, чтобы обеспечить защиту от ракетных атак со стороны государств наподобие Ирана и КНДР".

Другим приоритетом названо совершенствование механизмов защиты в киберпространстве. Напомним, что бывшая администрация выдвигала против России обвинения в кибератаках на избирательные институты США, в то же время не приводя конкретных доказательств. Трамп после брифинга спецслужб на эту тему также признал, что, вероятно, "это была Россия". В Москве эти инсинуации отвергали. В тоже время в документе Белого дома речь идет скорее о защите военных информационных систем: "Мы должны предпринять меры для защиты наших секретов и систем в области национальной безопасности. Нашим приоритетом станет развитие защитных и наступательных возможностей Кибернетического командования США".

Новая администрация обещает обеспечить военным и их семьям "лучшую медицину, образование и поддержку" как во время службы, так и после увольнения, в том числе путем реформирования министерства по делам ветеранов.

Во внешнеполитическом разделе программы поясняется, почему Трамп придает такое значение модернизации вооруженных сил. "Обеспечение мира с позиции силы будет центральным во внешней политике, - подчеркивается в документе. - Этот принцип позволит сделать планету более мирной и стабильной, снизить число конфликтов и расширить общие интересы".