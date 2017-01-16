Стриптизерши попросили Минтруд разработать для них должностные инструкции

Министерство труда поступило предложение ввести должностные инструкции для специальности «флирт-актриса». С такой инициативой выступили в Ассоциации стриптиз-клубов (АСК) России. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Ленту.ру»

«Актриса флирта должна уметь владеть стрип-пластикой и базовыми современными танцевальными техниками, в том числе у пилона; поддерживать себя в идеальной физической форме, ухаживать за кожей, волосами и так далее», - говорится в заявлении АСК.

Как говорится в тексте обращения, рынок стриптиз-клубов нуждается в правовой легализации и четком регулировании. Как отмечают авторы инициативы, термин «флирт-актриса» объясняется стремлением дистанцироваться от недобросовестных заведений. Также в обращении прописаны права флирт-актрис: сотрудницы стриптиз-клубов могут отказаться от телесного контакта, в случае конфликтных ситуаций обращаться за помощью к охране и администраторам заведений. На территории клуба сотрудницам будет запрещено оказывать интим-услуги клиентам заведения, а также выходить на сцену в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.