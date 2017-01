Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение о "ядерном ударе" России по США

В одном из аккаунтов The New York Times в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что Москва приняла решение о ядерном ударе по Соединенным Штатам, сообщает The Hill.

"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ядерный удар по Соединенным Штатам", — говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге New York Times Video в воскресенье утром.

Однако вскоре издание заявило о взломе аккаунта: "Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование".

This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo

— newyorkist (@Newyorkist) 22 января 2017 г.

По данным The Hill, страничка NYT могла попасть в руки хакеров из команды OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание прессы. Ранее группировка посредством Twitter распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс . Также, по данным СМИ, OurMine причастна к взлому страничек Marvel, Netflix и Sony Music Global.