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Хакеры разместили в Twitter NYT сообщение о "ядерном ударе" России по США
В одном из аккаунтов The New York Times в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что Москва приняла решение о ядерном ударе по Соединенным Штатам, сообщает The Hill.
"Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ядерный удар по Соединенным Штатам", — говорилось в сообщении, опубликованном в микроблоге New York Times Video в воскресенье утром.
Однако вскоре издание заявило о взломе аккаунта: "Мы удалили несколько твитов, опубликованных без нашего разрешения этим утром. Мы проводим расследование".
This is one of the tweets people are flagging that @nytvideo says an unauthorized user sent pic.twitter.com/TUjVl4jGYo
— newyorkist (@Newyorkist) 22 января 2017 г.
По данным The Hill, страничка NYT могла попасть в руки хакеров из команды OurMine, чья деятельность неоднократно привлекала к себе внимание прессы. Ранее группировка посредством Twitter распространяла слухи о смерти Елизаветы II и певицы Бритни Спирс. Также, по данным СМИ, OurMine причастна к взлому страничек Marvel, Netflix и Sony Music Global.
Ранее в субботу в одном из микроблогов BBC появилось сообщение о ранении Дональда Трампа на церемонии инаугурации. Позже руководство телеканала заявило о взломе аккаунта Twitter.
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