Украина подала иск против России в Международный суд ООН в Гааге

Украина назвала Россию «ответственной за совершение актов терроризма и дискриминации» и подала иск против неё в Международный суд ООН в Гааге. Киев обвиняет Москву в причастности к крушению малайзийского MH17, обстрелу жилых районов в Донбассе, уничтожению пассажирского автобуса под Волновахой, а также в нарушении прав крымскотатарского народа. О том, что стоит за обвинениями украинской стороны — в материале RT.

«Украина подала иск в Международный суд ООН с целью привлечения Российской Федерации к ответственности за совершение актов терроризма и дискриминации в течение её незаконной агрессии против Украины. Иск подан в рамках Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — говорится на сайте украинского МИД

Так, Киев настаивает на том, что Москва предоставляет вооружение и другие виды помощи незаконным вооружённым формированиям, которые, по словам украинских властей, совершили «ряд актов терроризма». К этим терактам Киев относит крушение «самолёта малайзийских авиалиний рейса MH17, обстрелы жилых районов Мариуполя и Краматорска, уничтожение гражданского пассажирского автобуса недалеко от Волновахи и смертоносный взрыв во время мирного собрания в Харькове».

Кроме того, в документе утверждается, что Москва нарушила конвенцию о ликвидации всех форм расовой дискриминации. По мнению украинского ведомства, это выражается в кампании по дискриминации «нерусских общин» в Крыму — этнических украинцев и крымских татар. Например, в Киеве заявили о якобы ограничении в республике преподавания украинского и крымско-татарского языков.

Однако пока не известно, примет ли ООН иск к рассмотрению, так как большинство обвинений Киева в адрес Москвы не выдерживают никакой критики.

Так, следствие по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе с целью установить ответственных за трагедию всё ещё продолжается.

В конце сентября прошлого года объединённая следственная группа (JIT) во главе с Нидерландами, правда, представила предварительные результаты расследования уголовного дела, однако, например, даже не стала рассматривать данные, предоставленные Россией. В результате чего количество вопросов по поводу авиакатастрофы только увеличилось.

Тем не менее, несмотря на то, что следователи настаивают на том, что пуск ракеты был произведён с территории, контролируемой ополченцами, виновные в крушении MH17 до сих пор не установлены. Что не мешает Киеву обвинять в этом Россию.

Волноваха

В январе 2015 года президент Украины Пётр Порошенко приехал на Всемирный экономический форум в Давосе с куском металла, выпиленного, по словам главы украинского государства, из обшивки автобуса, который был обстрелян 13 января того же года под Волновахой.

В результате трагедии погибли 12 человек, ещё 18 были ранены. Киев квалифицировал обстрел как теракт, а следы на куске автобуса назвал следами от российской ракеты.

Для мене - це символ терористичної атаки проти України. Тероризм - це світова проблема і ми переможемо! #wef15 pic.twitter.com/It3zX010ER

— Петро Порошенко (@poroshenko) January 21, 2015

Никаких доказательств ополченцев к инциденту предоставлено так и не было. В то же время водитель пассажирского автобуса, повреждённого под Волновахой, заявил, что причиной инцидента стал взрыв осколочной мины. Кроме того, он подчеркнул, что в случае попадания в автобус ракеты в живых бы никого не осталось.

Крымско-татарский язык

Ещё в 2014 году президент России Владимир Путин на встрече с парламентариями в Ялте подчеркнул, что в Крыму должно быть обеспечено реальное равноправие трёх языков — русского, украинского и крымско-татарского, которые стали государственными языками нового субъекта России.

Отметим, что в составе Украины на полуострове отсутствовало понятие «государственного» или «официального» языка республики. Кроме того, до воссоединения с Россией киевские власти всячески препятствовали распространению русского языка на территории Крыма.

В январе 2016 года убедиться в соблюдении прав всех национальностей в Крыму могла группа журналистов из Польши. По итогам визита они провели пресс-конференцию, на которой поделились впечатлениями от посещения Крыма.

«Мы увидели на самом деле, общаясь с представителями крымско-татарского населения, других национальных общин, в том числе и с поляками, что только сейчас Крым стал такой многонациональной территорией, на которой соблюдаются права всех, подчёркиваю, всех национальностей, всех языков, в том числе и украинского меньшинства, украинской общины, тех крымчан, которые считают себя украинцами», — заявил журналист Матеуш Пискорский.