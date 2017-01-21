Петербург может снова стать Ленинградом

Депутат Госдумы Валерий Рашкин обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко с просьбой рассмотреть возможность вернуть Санкт-Петербургу имя Ленинград. Предполагается, что такое название город будет носить в дни снятия блокады с 19 по 27 января, когда удалось окончательно прорвать блокаду. Депутат-коммунист считает, что это будет большой радостью для ветеранов и блокадников. В России есть еще один город, у которого два названия. Это Волгоград.

В поддержку инициативы выступил президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Хирург Залдостанов. Он заявил, что в свое время поддерживал возвращение Волгограду имени Сталинград, передают Рамблер/новости со ссылкой на RT

Жительница города Инна Лобанова, которая ребенком пережила блокаду, рассказала, что многие пожилые люди, которые были детьми во время блокады, до сих пор называют город Ленинградом. «И мне кажется, что вот такая инициатива, чтобы несколько дней город называли Ленинградом, была бы очень полезной, по-своему патриотичной для нас. Чтобы люди помнили, что были эти 900 дней и ночей», —заявила она.