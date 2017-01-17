На Украине собираются изменить названия морских портов, угрожающих независимости страны

Названия морских портов на Украине, которые угрожают независимости, суверенитету и территориальной целостности государства, будут переименованы. Соответствующее поручение чиновниками дал министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян

"Надеюсь, что руководство "Укрзализныци" , морских портов, госпредприятий наберется смелости и поставит точку в воспоминаниях об оккупации Украины, - цитирует Омеляна украинское издание "Таймер". - Причем даже если не хочешь - придется".

В частности, по мнению чиновников министерства инфраструктуры, новые названия получат порты "Ильичевский" и "Южный" в Одесской области, а также "Октябрьский" порт в Николаевской области.

Переименование объектов поручено провести до 29 апреля.

Декоммунизация по-украински

Закон "Об осуждении коммунистического и нацистского режимов" действует на Украине с мая 2015 года. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Самыми знаковыми в этом отношении стали переименования областных центров - Днепропетровска в Днепр и Кировограда в Кропивницкий.

На практике в ходе кампании по переименованию Украина отказывается не только от всего "советского", но также от всего, напоминающего о недавних связях с Россией. Московский проспект украинской столицы уже стал проспектом Бандеры, Московская площадь получила название Демеевской. По решению депутатов Киевского горсовета, на карте города не должно остаться ни одного названия, связанного с Москвой. Кроме того, Институт национальной памяти Украины опубликовал список из 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации".

По данным украинских властей, в стране уже переименовали 987 населенных пунктов, демонтировали 1500 памятников Ленину.