Косачев о предложении Трампа: Россия не готова идти на жертвы

«Отмена санкций для России точно не самоцель. И даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю», – рассказал Косачев.

По словам сенатора, он не придает статус официального предложения словам избранного президента США Дональда Трампа , который высказался по поводу возможного «размена ядерного разоружения на отмену санкций».

Косачев также отметил, что Россия не против обсуждения темы разоружения в ядерной сфере.

Ранее Трамп заявил, что Россия «сильно страдает из-за санкций», и выступил за заключение ядерной сделки с Москвой в рамках переговоров о смягчении ограничений Запада в отношении РФ. «Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости», — подчеркнул избранный президент.