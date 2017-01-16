Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Косачев о предложении Трампа: Россия не готова идти на жертвы
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что для России отмена санкций не является стратегической целью, ради которой можно жертвовать чем-то в сфере безопасности, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Отмена санкций для России точно не самоцель. И даже не стратегическая цель, ради которой надо чем-то жертвовать, тем более в сфере безопасности. Мы считаем их дурным наследием уходящей команды Белого дома, которое нужно отправить вслед за ней в историю», – рассказал Косачев.
По словам сенатора, он не придает статус официального предложения словам избранного президента США Дональда Трампа, который высказался по поводу возможного «размена ядерного разоружения на отмену санкций».
Косачев также отметил, что Россия не против обсуждения темы разоружения в ядерной сфере.
Ранее Трамп заявил, что Россия «сильно страдает из-за санкций», и выступил за заключение ядерной сделки с Москвой в рамках переговоров о смягчении ограничений Запада в отношении РФ. «Людям следует договариваться и делать то, что они должны делать, чтобы поступать по справедливости», — подчеркнул избранный президент.
Оставить комментарий
Последние новости
-
Московский Комсомолец
-
ФБА «Экономика сегодня»
-
BBCRussian.com