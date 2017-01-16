Трамп отрицательно оценил действия России в Сирии

Избранный президент США Дональд Трамп отрицательно оценил решение России вмешаться в конфликт в Сирии, такое заявление он сделал в интервью британской Times и немецкой Bild.

"Это очень плохо", – ответил он на вопрос, оценивает ли российское участие в Сирии положительно или отрицательно.

Избранный президент также заявил, что у США была возможность что-то сделать, но теперь уже "слишком поздно".

"Это ужасно, ужасная ситуация. Алеппо находится в столь ужасной гуманитарной ситуации", — добавил Трамп.

Россия неоднократно заявляла, что при выборе целей авиаударов в Сирии тщательно проверяет поступающую разведывательную информацию и только после этого принимает решение об авиационной атаке. Звучавшие ранее обвинения, что Россия якобы наносит удары по гражданским объектам в Сирии, также никогда не находили никаких подтверждений.