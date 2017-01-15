Москва сохраняет киберспокойствие

Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что, несмотря на неоднократно замеченные попытки взлома сайта администрации президента РФ с территории США, Российская Федерация не обвиняет Вашингтон во взломе своих серверов. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости https://ria.ru/politics/20170115/1485734234.html

«Послушайте, мы сидим в здании администрации президента Российской Федерации , а в соседней комнате находится центральный офис президентского интернет-сайта, сайта президента РФ. И этот интернет-сайт подвергается атакам хакеров сотни и иногда тысячи раз в день. Определенное число этих хакеров атакует этот интернет-сайт с территории США, с территории Китая, с территории Индии, из европейских стран и так далее», — заявил в интервью американскому телеканалу NBC News Песков.

«Но это не приводит к ситуации, когда мы говорим: „Мы знаем, это было заказано президентом (США Бараком) Обамой, а Белый дом стоит за этими атаками. Если мы скажем это, вы подумаете: „О, эти русские, они, должно быть, сумасшедшие“, — также заявил пресс-секретарь президента РФ.