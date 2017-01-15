СМИ поторопились «назначить» новый российско-американский саммит в Рейкьявике
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Рамблер/Новости

СМИ поторопились «назначить» новый российско-американский саммит в Рейкьявике

СМИ поторопились «назначить» новый российско-американский саммит в Рейкьявике
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Никаких переговоров о подготовке встречи президента России Владимира Путина с избранным президентом США Дональдом Трампом между сторонами не ведется. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Опровергает эти сообщения и американская сторона, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА «Новости».
Ранее о подготовке встречи двух политиков сообщила газета Sunday Times. Издание написало, что Трамп планирует провести встречу на высшем уровне с Путиным в ближайшие несколько недель в столице Исландии Рейкьявике. В связи с этим газета вспомнила о другой исторической встрече в этой стране. В октябре 1986 г. в Рейкьявике состоялся советско-американский саммит и встреча Генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачёва и президента США Рональда Рейгана. В ходе переговоров СССР предлагал полностью ликвидировать ядерные арсеналы обеих стран в течение 10 лет.
Первым информацию Sunday Times опроверг представитель Дональда Трампа, назвав ее «100-процентной ложью». Затем посольство России в Великобритании назвало эти новости «ерундой» В Twitter посольство обратилось с вопросом к изданию: «Фейковые новости как новый мейнстрим?».
Посольство России в Исландии также заявило, что ничего не знает о возможной встрече в Рейкьявике Путина и Трампа.
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