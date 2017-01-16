Две гражданки России попросили статус беженцев на Украине

Две россиянки перешли российско-украинскую границу в Харьковской области и попросили власти Украины предоставить им статус беженцев, передает "Би-би-си".

Отмечается, что 47-летняя россиянка и ее 20-летняя дочь с маленьким ребенком пешком пришли в пропускной пункт "Гоптовка".

По словам женщин, из-за своего происхождения, а также украинского гражданства внучки, они якобы не могли найти работу и не получали медицинской помощи в России.

Украинские пограничники оформили соответсующие документы для россиянок и направили их в Государственную миграционную службу в Харьковской области.