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Посольство России в Исландии не знает о возможной встрече Путина и Трампа
Фото: AP Photo/ Alexander Zemlianichenko
Посольство России в Исландии не располагает информацией о возможной встрече в Рейкьявике президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа, сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Оксана Михайлова.
"Посольство РФ в Исландии не располагает информацией, которая подтверждала бы это", — сообщила РИА Новости Михайлова.
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