Посольство России в Исландии не знает о возможной встрече Путина и Трампа

Посольство России в Исландии не располагает информацией о возможной встрече в Рейкьявике президента РФ Владимира Путина и избранного президента США Дональда Трампа , сообщила РИА Новости пресс-атташе посольства Оксана Михайлова.

"Посольство РФ в Исландии не располагает информацией, которая подтверждала бы это", — сообщила РИА Новости Михайлова.