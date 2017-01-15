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Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ
Николай Патрушев
Фото: РИА Новости
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в последнее время заметно участились попытки нанесения ущерба российским информационным системам со стороны внешних сил. Однако администрация президента США Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, при этом игнорируя факт, что основные серверы находятся на территории США, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интервью в «Российской газете».
«К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», — сказал он.
Патрушев отметил, что на международной арене стратегической целью России является формирование такой системы безопасности в информационном пространстве, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в нем. Эта работа, по его словам, в частности, проводится в рамках Группы правительственных экспертов ООН.
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