Патрушев рассказал о росте попыток взлома информационных систем РФ

«К примеру, администрация Барака Обамы голословно обвиняет Россию в хакерских атаках, сознательно игнорируя тот факт, что основные интернет-серверы располагаются на территории США и используются Вашингтоном в разведывательных и других целях, направленных на сохранение своего доминирования в мире», — сказал он.

Патрушев отметил, что на международной арене стратегической целью России является формирование такой системы безопасности в информационном пространстве, которая базировалась бы на общепризнанных правилах ответственного поведения государств в нем. Эта работа, по его словам, в частности, проводится в рамках Группы правительственных экспертов ООН