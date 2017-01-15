В штабе Трампа опровергли сообщения о его возможной встрече с Путиным в Рейкьявике

В штабе избранного президента США Дональда Трампа опровергли информацию о том, что он намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике. Об этом сообщил представитель Трампа, передает РИА "Новости" со ссылкой на западные СМИ.

Как отмечается, чиновник из окружения избранного президента назвал подобные сообщения "стопроцентной ложью".

Ранее британская газета The Sunday Times сообщила, что Трамп намерен провести встречу с Путиным в Рейкьявике. По информации издания, она стала бы первым зарубежным визитом Трампа на посту американского президента.