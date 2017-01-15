Представитель Трампа опроверг планы Трампа о встрече с Путиным

Представитель Трампа опроверг сообщение издания Sunday Times о планах избранного президента США встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Рейкьявике, передает агентство Блумберг.

Как заявил чиновник, эта информация является "стопроцентной ложью".

Ранее газета Sunday Times сообщила, что Трамп хочет встретиться с Путиным в Рейкьявике в ближайшие недели после вступления в должность. По данным издания, новый американский лидер и его переходная команда сообщили британским чиновникам, что встреча с Путиным в исландской столице станет первой зарубежной поездкой Трампа.