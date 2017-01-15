СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике

Как отмечает Sunday Times, встреча планируется в ближайшие недели после вступления Трампа в должность президента Соединённых Штатов.

Также сообщается, что встреча с российским президентом в Рейкьявике станет первой зарубежной поездкой Трампа.

Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации.