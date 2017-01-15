СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике
Главное сейчас
RT на русском

СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике

СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике
Фото:
Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретится с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике.
Как отмечает Sunday Times, встреча планируется в ближайшие недели после вступления Трампа в должность президента Соединённых Штатов.
Также сообщается, что встреча с российским президентом в Рейкьявике станет первой зарубежной поездкой Трампа.
Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации.
Еще 10 источников
Исландия Политика США
Владимир Путин Дональд Трамп
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости