Главное сейчас
Главные события у вас в почте
СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в Рейкьявике
Избранный президент США Дональд Трамп намерен встретится с президентом России Владимиром Путиным в Рейкьявике.
Как отмечает Sunday Times, встреча планируется в ближайшие недели после вступления Трампа в должность президента Соединённых Штатов.
Также сообщается, что встреча с российским президентом в Рейкьявике станет первой зарубежной поездкой Трампа.
Ранее Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным после инаугурации.
Оставить комментарий