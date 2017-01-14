Россияне охарактеризовали Россию

Более половины (58%) россиян уверены, что живут в богатой стране, треть (33%) считают, что в бедной. 70% участников опроса, проведенного фондом «Общественное мнение» , считают Россию свободной страной (22% с ними не согласны). Практически столько же респондентов (65%) говорят, что РФ развитое и передовое государства, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на «Интерфакс»

Подавляющее большинство россиян (85%) считают, что мир боится России. И многие (75%) уверены, что это хорошо.

Влияние страны как возрастающее оценили 67% опрошенных, о его снижении говорили 19% респондентов. Возросшее влияние ассоциируют с военной мощи страны (14%), проведением правильной, независимой внешней политики (11%). Считают его заслугой президента РФ (7%).

Почти половина респондентов (48%) считают, что в мире к России относятся плохо, 42% - что хорошо. Каждый второй (51%) считает его необъективным (противоположной точки зрения придерживаются 36%).