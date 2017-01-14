Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Обама продлил антироссийские санкции еще на год
Президент США Барак Обама продлил на год антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине, передает РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение Обамы.
"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в распоряжении.
Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама договорился с европейскими лидерами о продлении антироссийских санкций из-за ситуации на востоке Украины и в Сирии.
Оставить комментарий