Обама продлил антироссийские санкции еще на год

Президент США Барак Обама продлил на год антироссийские санкции, введенные в марте 2014 года из-за ситуации на Украине, передает РИА "Новости" со ссылкой на распоряжение Обамы.

"Действия и политика, на которые отвечает этот указ, продолжают представлять необычайную и чрезвычайную угрозу национальной безопасности и внешней политике США", — говорится в распоряжении.

Ранее сообщалось, что президент США Барак Обама договорился с европейскими лидерами о продлении антироссийских санкций из-за ситуации на востоке Украины и в Сирии.