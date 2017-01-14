Американскую политику сравнили с неповоротливым танкером

Избранный президент США Дональд Трамп понимает стратегическую ценность России, но не может позволить себе резких шагов по улучшению отношений между странами, считает политолог, научный сотрудник Центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин. Такую точку зрения он высказал в беседе с «Лентой.ру».

«Американская политика подобна неразворотливому танкеру. Чтобы изменить какую-то глобальную тенденцию, необходимо время», — сказал эксперт.

По его словам, в Конгрессе США существует очень сильное «русофобское лобби», с которым Трамп должен считаться, чтобы «не потерять политические очки». В ближайшем будущем возможные контакты Трампа с президентом России Владимиром Путиным могут дискредитировать республиканца в глазах сенаторов, «показать его ставленником Кремля», полагает Блохин.

При этом, по мнению политолога, новый американский президент в любом случае будет развивать отношения с Москвой, «потому что США не могут решать вопросы, как на Ближнем Востоке, так и с Китаем, без России».

12 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков выразил надежду, что Путин и Трамп смогут найти общий язык.

Днем ранее избранный американский президент в ходе пресс-конференции заявил, что для России нет «никакой кнопки перезагрузки». «Мы или придем к взаимопониманию, или нет», — пояснил он. Республиканец также подчеркнул, что хорошее отношение к нему со стороны российского лидера пойдет на пользу обеим странам.