Поклонская напомнила о старом уголовном деле Порошенко

«В феврале 2014 года по факту насильственного захвата государственной власти ряд лиц, таких как Порошенко, Яценюк, Кличко, Тягнибок, Турчинов, Парубий и другие организаторы майдана, уже были внесены в единый реестр досудебных расследований по признакам совершенных преступлений, предусмотренных статьей 109 Уголовного кодекса Украины, то есть насильственный захват государственной власти», — заявила Поклонская.

Своими словами бывшая сотрудница Генпрокуратуры Украины прокомментировала призыв экс-заместителя украинского генпрокурора Рената Кузьмина возбудить против главы Украины Петра Порошенко уголовное дело. 13 января Кузьмин призвал руководителя Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Грицака возбудить уголовное дело о госизмене в отношении Порошенко и топ-менеджеров компании Roshen , собственником которой является украинский президент. Причиной возбуждения дела, по мнению бывшего заместителя украинского генпрокурора, должна стать реализация продукции компании Порошенко в Крыму, а также работающее в российском Липецке предприятие Roshen. В то же время, как отметил Кузьмин, Петр Порошенко регулярно говорит о «войне с Россией» и введении ограничительных мер в отношении Москвы.

Roshen — один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, выпускающий 450 тысяч тонн продукции в год. В состав корпорации входят фабрики на Украине, в Литве, Венгрии и России.