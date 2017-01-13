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В Кремле прокомментировали фотографию Путина с руководством «Вагнера»
Фото: группа WAR NEWS TODAY «ВКонтакте»
В Кремле прокомментировали фотографию российского президента Владимира Путина с руководством частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заметил, что «президент много фотографировался с гостями» во время торжественного приема по случаю празднования Дня героев отечества. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой РИА Новости.
«В кулуарах приёма президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — заявил Песков.
В публикации отмечается, что впервые фотография, на которой президент позирует с Дмитрием Уткиным, известным как Вагнер, и его заместителем Андреем Трошевым, появилась в группе War News Today в социальной сети «ВКонтакте». Ее опубликовал в комментариях пользователь по имени Виктор Гузенко. По словам самого юзера соцсети, снимок он нашел в другой группе – «Солдат удачи».
Информация о том, что так называемая группа Вагнера выполняла боевые задачи в Сирии, неоднократно появлялась в российских СМИ. Согласно сообщениям, лагерь частной военной компании находится в Краснодарском крае на хуторе Молькино, где дислоцируется 10-я отдельная бригада спецназа ГРУ. По заявлению ряда источников, лагерь начал работать в середине 2015 года. 9 декабря отмечается День героев отечества. Российская антитеррористическая операция в Сирии началась 30 сентября 2015 года.
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