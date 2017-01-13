В Кремле прокомментировали фотографию Путина с руководством «Вагнера»

В Кремле прокомментировали фотографию российского президента Владимира Путина с руководством частной военной компании (ЧВК) «Вагнер». Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заметил, что «президент много фотографировался с гостями» во время торжественного приема по случаю празднования Дня героев отечества. Его слова передают Рамблер/новости со ссылкой РИА Новости

«В кулуарах приёма президент много фотографировался с гостями. По всей видимости, это одна из таких фотографий. Отдельного общения ни с кем не было», — заявил Песков.

В публикации отмечается, что впервые фотография, на которой президент позирует с Дмитрием Уткиным , известным как Вагнер, и его заместителем Андреем Трошевым, появилась в группе War News Today в социальной сети «ВКонтакте». Ее опубликовал в комментариях пользователь по имени Виктор Гузенко. По словам самого юзера соцсети, снимок он нашел в другой группе – «Солдат удачи».