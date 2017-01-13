Песков прокомментировал фото Путина с командиром ЧВК

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал появившийся в Сети снимок, на котором Владимир Путин стоит рядом с Дмитрием Уткиным , известным под позывным Вагнер командиром частной военной компании. Песков сказал, что фотография могла быть сделана на приеме в Кремле в честь Дня Героев России, передает «Дождь».

Пресс-секретарь главы государства оговорился, что Путин не имел отдельной беседы с Уткиным.

В ночь на пятницу на странице паблика «Солдат Удачи» в соцсети «ВКонтакте» появилась фотография, на которой Путин стоит в окружении четырех мужчин – двое из них со звездами Героев России на груди, трое – с орденами Мужества. В человеке, стоявшем справа, узнали Уткина, а второй слева оказался похож на полковника полиции в отставке из Петербурга Андрея Трошева (он – один из обладателей звезды Героя). На груди у командира ЧВК разглядели четыре креста ордена Мужества, передает «Фонтанка».

15 декабря Песков подтверждал, что Уткин действительно побывал на приеме в Георгиевском зале Кремля в честь Дня Героев Отечества в качестве гостя от Новгородской области.

ЧВК «Вагнер», по сведениям некоторых СМИ, принимала участие в боях в Донбассе и в Сирии.