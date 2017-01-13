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МИД России сообщил о применении ИГ и «Джебхат ан-Нусрой» зарина и иприта
Фото: Sputnik/ Nour Molhem
Террористы запрещенных в России организаций «Исламское государство» и «Джебхат ан-Нусра» применяют в Сирии и Ираке химическое оружие, в состав которого входят иприт и зарин. С таким заявлением выступила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее слова передают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
«Непрекращающиеся на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии и Ираке рецидивы «химического» терроризма не могут не вызывать серьезную озабоченность. Причем речь здесь идет о применении боевиками ИГ, «Джебхат ан-Нусры» и аффилированными с ними экстремистскими группировками не только промышленно-бытовых токсичных химикатов, таких, как хлор, но и полноценных боевых отравляющих веществ (иприта и зарина)», — заявила Захарова.
Как отмечается в сообщении представителя МИД РФ, впервые подобный случай применения запрещенных веществ был установлен весной 2013 года. Зарин тогда был использован боевиками против военнослужащих сирийской армии и мирного населения. Летом 2013 года теракт с применением химического оружия произошел в Восточной Гуте. По словам Захаровой, возможности террористов по синтезу отравляющих веществ увеличились после того, как боевики захватили город Мосул и получили доступ к фонду научной библиотеки. Также, по ее словам, ситуация усугубилась после того, как на сторону террористов перешли бывшие офицеры армии Ирака. Бывшие военнослужащие армии Саддама Хусейна имели отношение к военно-химической программе бывшего главы государства. В МИД РФ отметили, что о наличии химического оружия у террористов российская сторона заявляла неоднократно на протяжении нескольких лет, однако «политическая заангажированность» и «антиасадовская зашоренность» так называемых «друзей Сирии» не позволили принять необходимую резолюцию и своевременно купировать эту угрозу.
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