Комитет Сената США по разведке заявил о начале расследования российской разведдеятельности

Американский комитет Сената по разведке заявил о запуске двупартийного расследований российской разведывательной деятельности.

С соответствующим заявлением выступили сенатор Ричард Бёрр, председатель специального комитета Сената по разведке, и сенатор Марк Уорнер , заместитель председателя специального комитета Сената по разведке.

Их заявление опубликовано на официальном сайте Бёрра.

«Мы считаем, что для специального комитета Сената по разведке важно иметь полное понимание объёма российской разведывательной деятельности, влияющей на Соединенные Штаты», — сказано в заявлении.