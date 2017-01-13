Шувалов спрогнозировал скорую отмену российских контрсанкций

Во время своего выступления в ходе Гайдаровского форума вице-премьер России Игорь Шувалов заявил, что российские контрсанкции могут быть отменены. По его словам, данный шаг «в случае потепления в отношениях с Западом» произойдет 31 декабря 2017 года, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на RNS

Шувалов отметил, что дальнейшее существование контрсанкций может создавать долгосрочные проблемы.

«Все игроки на рынке сейчас уже привыкнут к таким ограничениям, и это очень плохо… В это время, наверно, надо открывать рынок, чтобы приходили иностранные поставщики», - сказал вице-премьер.

Шувалов добавил, что российские контрсанкции были продлены до 31 декабря 2017 года «для того, чтобы создать горизонты, но не создавать излишних ожиданий».

Секрет Фирмы рассказал, когда отменят санкции против России.