Словения заявила о готовности организовать встречу Путина и Трампа

По его словам, данную инициативу он обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым еще в декабре 2016 года. «Учитывая тот факт, что мы успешно организовали встречу Джордж Буш-младший — Владимир Путин (встреча состоялась в замке Брдо в июне 2001-го — прим. «Ленты.ру»), Лавров сказал, что не видит причин не повторить переговоры на таком уровне. Все это, конечно, зависит от лидеров США и России», — отметил Эрьявец.

23 января премьер-министр Финляндии Юха Сипиля заявил о готовности организовать встречу Трампа и Путина. Он допустил, что беседа глав государств может состояться «если политическая ситуация будет располагать к этому».

21 января пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к встрече с Трампом, однако подготовка встречи займет месяцы. Какой-либо ясности по поводу места или времени возможных переговоров пока нет, отметил он.

15 января газета The Sunday Times написала, что американский президент намерен встретиться с российским коллегой в Рейкьявике в ближайшие недели. Однако в тот же день пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер опроверг эти сообщения.

Владимир Путин и Дональд Трамп дважды общались по телефону. Последний разговор состоялся 28 января и продлился около 45 минут. Стороны обсудили конфликты в Сирии и на Украине, вопросы сотрудничества в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ), а также возможность личной встречи и налаживание двусторонних отношений.

До этого главы государств беседовали 14 ноября 2016 года. Они обсудили отношения между двумя странами и высказались о необходимости объединить усилия в борьбе с международным терроризмом и экстремизмом.