Спикер конгресса США назвал Россию глобальной угрозой

Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан поддержал введение санкций в отношении России за якобы имевшее «вмешательство в выборы».

«Россия является угрозой, глобальной угрозой, во главе с человеком, который является угрожающим. Владимир Путин не разделяет наши интересы. Он подрывает наши интересы», — приводит CNN слова Райана.

Он отметил, что поддерживает жёсткие санкции в отношении России за якобы имевшее «вмешательство в выборы», которое не умаляет победы Трампа

Также Райан заявил, что доклад, в котором якобы содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа, не достоин даже публикации в СМИ.