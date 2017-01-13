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Спикер конгресса США назвал Россию глобальной угрозой
Спикер палаты представителей конгресса США Пол Райан поддержал введение санкций в отношении России за якобы имевшее «вмешательство в выборы».
«Россия является угрозой, глобальной угрозой, во главе с человеком, который является угрожающим. Владимир Путин не разделяет наши интересы. Он подрывает наши интересы», — приводит CNN слова Райана.
Он отметил, что поддерживает жёсткие санкции в отношении России за якобы имевшее «вмешательство в выборы», которое не умаляет победы Трампа.
Также Райан заявил, что доклад, в котором якобы содержится компромат на избранного президента США Дональда Трампа, не достоин даже публикации в СМИ.
Ранее сообщалось, что автор «компромата» на Трампа был источником ФБР во время коррупционного скандала в ФИФА.
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