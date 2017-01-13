Ъ: ГП и СК попросили президента выделить средства на квартиры сотрудникам

"За подписями Юрия Чайки и Александра Бастрыкина в адрес президента России Владимира Путина поступило обращение с просьбой о "совершенствовании обеспечения прокуроров и следователей жилыми помещениями", — пишет издание.

Как следует из письма, на 1 декабря 2016 года в прокуратуре на получение квартир претендуют 3,69 тысячи человек. Для обеспечения их жильем надзорному ведомству необходимо почти 19 миллиардов рублей, говорится в дополнительном письме Генпрокуратуры,

В Следственном комитете оказалось 3,8 тысячи очередников на получение квартир, однако ведомство запросило 7,6 миллиардов рублей. По данным "Коммерсанта", в СКР при расчетах ориентировались не на семью из трех человек, а лишь на одного сотрудника.

Как пояснили изданию в обоих ведомствах, из бюджета в рамках федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы им выделяются средства, на которые приобретаются исключительно служебные квартиры, которые при уходе из прокуратуры или СК сотрудники обязаны сдавать.

"Чайка и Бастрыкин и вышли с инициативой внести в законодательство изменения, которые давали бы их подчиненным право на получение "единовременной социальной выплаты" на покупку квартиры или строительство дома за счет выделенных из бюджета средств", — отмечается в газете.