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Отряд кораблей ТОФ прибыл в южнокорейский порт Пусан
В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) проинформировали о том, что отряд кораблей флота прибыл в южнокорейский порт Пусан.
«В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Республики Корея, мэром Пусана и генеральным консулом РФ. Россияне также проведут ряд товарищеских матчей по футболу с корейскими моряками»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения.
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