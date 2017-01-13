Отряд кораблей ТОФ прибыл в южнокорейский порт Пусан

В пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ) проинформировали о том, что отряд кораблей флота прибыл в южнокорейский порт Пусан.

«В рамках визита моряки-тихоокеанцы встретятся с представителями командования ВМС Республики Корея, мэром Пусана и генеральным консулом РФ. Россияне также проведут ряд товарищеских матчей по футболу с корейскими моряками»,— приводит ТАСС выдержку из сообщения.